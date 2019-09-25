В «ДНР»: В Донецке мусоровоз застрял в провале асфальта (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке мусоровоз колесом провалился в яму асфальтовой дороги и застрял в ней на несколько часов. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают в соцсетях.

ЧП произошло в понедельник, 23 сентября, на въезде в Диагностический центр больницы им.Калинина. «Донецк. Больница Калинина, на въезде в Диагностический центр. Вот так в понедельник застрял мусоровоз», – говорится в сообщении.

В комментариях к фото дончане иронизируют по этому поводу и сокрушаются, что возникнут проблемы с вывозом мусора: