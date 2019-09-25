Зеленский в ООН призвал мир «генерировать другие смыслы»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров вместе работать для того, чтобы войн в мире становилось меньше. Он выразил надежду, что этому будет способствовать и его сегодняшнее выступление на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба Офиса главы государства.

«Мне честно очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, изменившие мир". Но я прекрасно понимаю: изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно. А поведенческие теории говорят, что война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности», – отметил глава государства.

Но мир меняется, и люди меняются вместе с ним, добавил он. «И если когда-то мы научились письменности, математике, изобрели колесо, пенициллин и покорили космос – значит, у человечества все-таки есть шанс. Осознавая всю опасность цивилизации, мы должны генерировать другие смыслы. И бороться за новую человеческую ментальность, где агрессия, гнев и ненависть будут атрофированным чувствами», – призвал Владимир Зеленский.

Президент привел цитаты из предисловия к роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», который автор характеризовал как «попытку рассказать о поколении, искалеченном войной. О тех, кто стал ее жертвой, даже спасшись от снарядов». Вспомнил он и произведение «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, в котором говорилось: «Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать ... ».

«Мир должен помнить: каждое последующее искалеченное поколение – это путь к новой войне, которую невозможно, просто невозможно выиграть победами», – отметил глава государства. Он выразил надежду, что мировое сообщество осознает все угрозы современности. «Некоторые сейчас говорят: "Третьей мировой войны не будет. Будет последняя". Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс», – отметил Владимир Зеленский.

Президент также заверил, что Украина поддерживает реализацию всех амбициозных приоритетов нынешней Ассамблеи. Владимир Зеленский выразил надежду, что своим участием в работе сессии он сможет донести мировые проблемы и беды своей родной страны и своего народа.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая во время общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), также заявил, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех неподконтрольных украинских территорий и установление мира, но это должно быть достигнуто не ценой жизни граждан или права Украины на собственный выбор.