На Донетчине производство сельхозпродукции увеличилось на 15%

Объем производимой на Донетчине сельхозпродукции в январе–августе 2019 года по сравнению с январем–августом предыдущего года увеличился на 15%, в том числе, предприятия получили продукции больше, чем в январе–августе 2018 года, на 30,3%, а хозяйства населения – меньше на 2,3%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по состоянию на 1 сентября 2019 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1,7 млн т (в первоначально оприходованном весе), что на 46,4% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Урожайность составила 34,3 ц с 1 га убранной площади, против 23,4 ц на 1 сентября 2018 года. За счет этого объем растениеводческой продукции в январе–августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 23,5%.

В то же время, производство животноводческой продукции выросло по сравнению с январем–августом 2018 года на 2,2%.

По данным ведомства, производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–августе 2019 года сократилось по сравнению с январем–августом предыдущего года на 2,4%, и составило 72,9 тыс. т. При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) также на 2,4% меньше, чем в январе–августе 2018 года.

Кроме того, надои молока в области в январе–августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года уменьшились на 6%. А яиц за этот период получено на 27,7% больше.

Согласно статистическим данным, поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 4%, в том числе количество коров уменьшилось на 4,7% и составило 32,2 тыс. голов.

«Количество свиней уменьшилось на 0,3% и на начало сентября 2019 года составило 476,2 тыс. голов. Поголовье птицы на 1 сентября 2019 года составило 7,2 млн голов, что на 12,8% больше, чем на 1 сентября 2018 года», – сказано в сообщении.

Также, средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями живых сельскохозяйственных животных повысились в январе–августе 2019 года по сравнению с январем-августом предыдущего года на 1,7%, молока – на 2,5%, картофеля – на 29,7%, овощных культур – на 37,1%.

Дешевле, чем в январе-августе 2018 года, продавались зерновые и зернобобовые культуры – на 8,4% (в том числе пшеница – на 7,5%), семена подсолнечника – на 10,6%. яйца – на 22,7%, плодовые и ягодные культуры – в 2,1 раза.

Кроме того, на 1 сентября 2019 года предприятия, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятия, которые занимаются их хранением и переработкой, имели в наличии 928,9 тыс. т зерна (на 30,5% больше, чем на 1 сентября 2018 года), в том числе 798,5 тыс. т пшеницы (на 39% больше). Запасы семян подсолнечника возросли в 2,1 раза по сравнению с количеством, которое было на 1 сентября 2018 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.