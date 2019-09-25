Кабмин уволил главу Укравтодора Славомира Новака

Сегодня, 25 сентября, Кабинет министров Украины уволил Славомира Новака с должности исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Правительство удовлетворило заявление об увольнении руководителя Укравтодора Славомира Новака по собственному желанию. Спасибо за работу. После 1 октября у нас будет новая ответственная вакансия», – написал Гончарук.

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