Заминированный Донбасс: В ВСУ рассказали о масштабах опасных территорий

На подконтрольной Украине территории Донбасса заминировано примерно 700 тыс. гектаров: около 560 тыс. в Донецкой области и почти 120 тыс. – в Луганской. Об этом сообщил заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) полковник Виктор Кузьмин, сегодня, 25 сентября, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, эти цифры приблизительные, определенные на основании данных, которые поступают от групп разминирования и международных неправительственных организаций, проводящих нетехнические обследования. «В зависимости от сезона на этих территориях работают не менее 50-60 групп разминирования на втором и третьем рубежах обороны. Первый рубеж пока не разминируют, поскольку он находится под постоянными обстрелами боевиков», – сказал Кузьмин.

Он отметил, что наибольшую опасность для гражданских лиц и военных составляют самодельные взрывные устройства. «Во время их изготовления применяют промышленные боеприпасы и вещества. Их срок годности может составлять до 15-20 лет. Больше всего «нафаршированная» такими взрывоопасными предметами серая зона – территория, прилегающая к линии разграничения. И враги, и соответственно наши защитники, чтобы уберечься от проникновения диверсантов, минируют подходы к собственным позициям. Больше мин, фугасов и растяжек на стратегически важных направлениях», – рассказал полковник.

Кузьмин добавил, что за 2018 год группы разминирования, действующие в составе ВСУ, очистили более 425 га земли и более 200 км дорог. «Саперы работают по сверхсложных условиях, под обстрелами и даже под водой, очищая дно рек. Больше всего эту работу проводит в местах, где летом 2014-го шли ожесточенные бои. И результат есть. Под водой уничтожено несколько тысяч мин и снарядов», – уточнил он.

Напомним, всего за весь период боевых действий группы разминирования очистили более 4,5 тыс. га территории, 1 600 км дорог, обнаружили и обезвредили более 260 тыс. единиц взрывоопасных предметов. Также сообщалось, что Минобороны разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения.

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