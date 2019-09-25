Зеленский в ООН: Моей задачей является завершение войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех неподконтрольных украинских территорий и установление мира, но это должно быть достигнуто не ценой жизни граждан или права Украины на собственный выбор. Об этом он заявил, выступая во время общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В частности, глава государства отметил, что уже пять лет идет война на Донбассе, пять лет прошло с тех пор, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Но несмотря на существование международного права и сотен организаций, призванных его защищать, Украина с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность. «Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой – ежегодно эти цифры растут. Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, Украина нуждается в мировой поддержке. «Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные заботы, и чужие проблемы не должны волновать вас больше, чем собственные – я понимаю, это жизнь. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе», – сказал резидент.

Он призвал не забывать о страшных уроках истории, в том числе двух мировых войнах, когда ценой невнимательности, молчания, бездействия или нежелания поступаться собственными амбициями стали десятки миллионов человеческих жизней.

Глава государства также отметил, что Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир демократическим путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала. «Потому что нам казалось, что мы все строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В каком тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В конце концов в этом "новом" мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также рассказал присутствующим об украинце Василии Слепаке, который был солистом Парижской национальной оперы и погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии. «Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но, к сожалению, вот вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она имеет – сейчас я вам покажу (президент демонстрирует присутствующим пулю, – прим.) – вот такой вид: 12,7 миллиметра, не просто остановили его карьеру – они остановили его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни», – констатировал Владимир Зеленский, добавив, что «таких историй – тысячи, таких пуль – миллионы».

Ранее сообщалось, что в Офисе украинского президента подтвердили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые прибыли в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.