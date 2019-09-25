Тогда берегитесь: Предприниматели грозят Зеленскому Налоговым майданом

Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей для отмены законопроектов «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». Об этом во время круглого стола с депутатами фракции «Европейская Солидарность» в Киеве заявила председатель Свободныго профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробко.

Она подчеркнула, что инициативы новой власти заставляют представителей малого и среднего бизнеса уклоняться от уплаты налогов.

«Так мы порождаем то, чтобы люди уходили в тень и не платили налоги, где мы тогда будем брать деньги? С чего будет жить государство? Это ведет к разрушению, а не к созданию нового. Мы ждем до 30 числа, если президент не наложит вето – тогда берегитесь. Вы помните "Налоговый майдан", когда вышли тысячи предпринимателей? Когда нас затрагивают – нас не остановить потом. Хочу обратиться к предпринимателям. Мы сейчас будем собирать подписи. Присоединяйтесь!», – сказала Коробко.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина подчеркнула, что фракция зарегистрировала в парламенте проекты постановлений об отмене законов по применению кассовых аппаратов для микробизнеса и обратила внимание на недостатки применения закона. «Можно говорить о новейших технологиях вместо классических РРО, и они частично выписаны в принятом законе. Но тогда нужно убрать складской учет и даже для новейших РРО провести достаточное обучение для того, чтобы программное обеспечение, которое можно установить в обычный телефон, не принесло больший вред. Ибо отсутствие связи, непонимание – какие данные пришли, какие – нет, и за что тебя пришли проверять и накладывать штраф, вызывает еще большую панику у людей, чем применение вот этого железного кассового аппарата», – добавила она.

Сопредседатель фракции «ЕС» Артур Герасимов подчеркнул, что прежде чем принимать закон, стоит услышать мнение тех, чьи судьбы зависят от его действия и необходимо проводить комплексное экспертное обсуждение.

«Мы были категорически против принятия законов, которые усложняют условия деятельности для малого и среднего бизнеса. Мы профессионально разъясняли все риски таких законодательных инициатив. Нас не услышали. Но у монобольшинства еще есть шанс исправить свою ошибку и отменить эту законодательную инициативу. Предыдущие 5 лет большинство законов, касающихся малого и среднего бизнеса, проходили через дискуссию с предпринимателями. Только при таких условиях можно получить профессиональные и прозрачные законы, которые улучшат условия бизнеса, а не наоборот», – сказал Герасимов.