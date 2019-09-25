Это наши деньги у него на руке: В «ДНР» обсуждают швейцарские часы «главы администрации» Донецка

На неподконтрольной украинской власти территории в соцсетях опубликовано фото «главы администрации» Донецка Алексея Кулемзина, на руке которого надеты швейцарские часы Jaquet Droz. Об этом сегодня, 25 сентября, пишут в соцсетях.

«Глава администрации Донецка не совсем скромно светанул швейцарскими часами Jaquet Droz. Цены просто космос. В этом можете сами убедиться. Google в помощь. Растут люди, стыд и стеснение теряют», – говорится в сообщении.

В комментариях одни дончане негодуют, другие считают, что в такой должности можно позволить иметь такие дорогие часы.

Андрей: «И эти твари еще делают рейды по рынкам, прессуют предпринимателей. Нужно, чтобы народ сделал рейд по домам этих тварей, я думаю бюджет бы пополнился лет на 10 вперед»;

Роман: «Повешать собаку на галстуке»;

«Varg Veum»: «Вот положа руку на серце, признайтесь себе, что занимая хоть какую-нибудь значимую должность, вы бы себе ништяков не прибарахлили, в рубище ходили? р /s Я тоже этот кич не одобряю»;

Анна: «Было бы и у меня столько денег, и я бы с такими часами ходила. Тут все такие святые, аж тошно»;

Руслан: «А откуда у него такие деньгb, когда у народа ЗП 6-8 т,а у него "котлы" минимум за 12 т долларов, это деньги тех, кто получает копейки, а должны получать нормальную ЗП, это наши деньги у него на руке»;

Milchelovek: «Это вы в театр еще не ходили...».

согласно кактолу продажи швейцарских часов, стоимость часов на рук алексей Кулемзина может быть от 25 тыс. до 40 тыс. долларов.