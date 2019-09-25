ФК «Мариуполь» упустил ничью с «Динамо»

В Мариуполе (Донецкая обл.) ФК «Мариуполь» в матче с киевским «Динамо» на последних минутах компенсированного времени пропустил гол.
Мариуполь» – «Динамо» – 0:1.
Гол: Вербич, 90 (0:1).
Предупреждения: Тищенко, 33, Чех, 69, Путря, 88.
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 50), Корниенко, Чурко, Чех (Горбунов, 85), Тищенко, Вакула, Мишнев, Топалов (Путря, 70).
Запасные: Гальчук, Дава, Полегенько.
Гл.тренер – Александр Бабич.
«Динамо»: Бойко, Кадар, Кендзера, Шабанов, Караваев, Де Пена (Шепелев, 62), Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 88), Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 62).
Запасные: Бущан, Соль, Сидклей, Самбрано.
Гл.тренер – Алексей Михайличенко.
- Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса);
- Ассистенты – Максим Чертопляс (Херсон), Александр Холодинский (Харьковская область);
- Четвертый арбитр – Денис Кривушкин (Харьков);
- Наблюдатель арбитража – Валерий Петров (Харьков).
25 сентября. Мариуполь. Стадион имени В. С. Бойко. 8 169 зрителей.
Статистика матча (в скобках – первый тайм):
- Удары: 5 (1) – 5 (3);
- Удары в створ: 7 (3) – 11 (6);
- Угловые: 9 (5) – 5 (4);
- Вне игры: (1) – 0 (0).
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