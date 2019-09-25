ФК «Мариуполь» упустил ничью с «Динамо»

ФК «Мариуполь» упустил ничью с «Динамо»

25.09.19 20:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ФК «Мариуполь»

В Мариуполе (Донецкая обл.) ФК «Мариуполь» в матче с киевским «Динамо» на последних минутах компенсированного времени пропустил гол.  

Мариуполь»  «Динамо»  0:1.

Гол: Вербич, 90 (0:1).

Предупреждения: Тищенко, 33, Чех, 69, Путря, 88.

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 50), Корниенко, Чурко, Чех (Горбунов, 85), Тищенко, Вакула, Мишнев, Топалов (Путря, 70).

Запасные: Гальчук, Дава, Полегенько.

Гл.тренер  Александр Бабич.

«Динамо»: Бойко, Кадар, Кендзера, Шабанов, Караваев, Де Пена (Шепелев, 62), Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 88), Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 62).

Запасные: Бущан, Соль, Сидклей, Самбрано.

Гл.тренер – Алексей Михайличенко.

  • Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса);
  • Ассистенты – Максим Чертопляс (Херсон), Александр Холодинский (Харьковская область);
  • Четвертый арбитр – Денис Кривушкин (Харьков);
  • Наблюдатель арбитража – Валерий Петров (Харьков).

25 сентября. Мариуполь. Стадион имени В. С. Бойко. 8 169 зрителей.

Статистика матча (в скобках  первый тайм):

  • Удары: 5 (1) – 5 (3);
  • Удары в створ: 7 (3) – 11 (6);
  • Угловые: 9 (5) – 5 (4);
  • Вне игры: (1) – 0 (0).

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