«Центрэнерго» обанкротили за несколько месяцев (Видео)

Государственная компания «Центрэнерго» обанкротилось на 2 млрд грн. Экономисты подсчитали, что на погашение убытков данного концерна из карманов каждого украинца идет минимум по 60 грн. Ранее же «Центрэнерго» приносила немалые прибыли, передает телеканал «Украина».

«Центрэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. В прошлом году даже прибыльная – приносила в госбюджет миллиона. Но за последние полгода что-то пошло не так.

«Данное предприятие принесло ущерб почти 2 млрд грн. Это с каждого украинца получат по 60 грн – якобы и гражданин не почувствует, но и себе 2 миллиарда заработать можно. И каждый день эта дыра растет», – отмечает президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

В июне временно исполняющим обязанности гендиректора «Центрэнерго» стал Владимир Потапенко.

«Потапенко управляется Уваровым, а через Уварова идет связь с Коломойским», – считает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Центрэнерго» – предприятие, которое закупает уголь, перерабатывает его на электроэнергию. А так называемые готовые киловатты – продает. Чем дешевле уголь и дороже электроэнергия – тем больше прибыль. Если же сделать наоборот: приобрести дорогой уголь, а киловатты продать за бесценок – компания обанкротится.

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства «Центрэнерго». Деньги компании ушли на закупку дорогостоящего угля у компании «Нафта Форс», а дешевый свет поставили на ферросплавные заводы группы «Приват». «Фактически речь идет о коррупции. В нашем государстве только у одного человека завершилась эпоха бедности – это господин Коломойский», – говорит Волынец.

Между тем стоимость государственного актива, который должен быть выставлен на приватизацию, стремительно падает.

«Сначала цена на "Центрэнерго" составила более 400 млн долл., затем ее снизили до 250 млн, а после таких действий она может стоить 0,01 млн. А когда объявят приватизацию, компанию купят за долги, за копейки – за 1 гривну», – прогнозирует эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Но не все так безнадежно. Если в Национальном антикоррупционном бюро подтвердят преступность схемы, то могут заставить ее авторов вернуть государству ущерб. А у «Центрэнерго» появится шанс получить новое руководство с незапятнанной репутацией, которое вернет не только статус энергетического монстра, но и его инвестиционную привлекательность.

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