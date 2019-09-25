Если война прекратится в ближайшее время: Сколько лет и денег нужно на разминирование Донбасса

Если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то на полную очистку территории от взрывоопасных предметов понадобится 50 лет и от 800 миллионов до миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины полковник Виктор Кузьмин, сегодня, 25 сентября, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Для решения этой проблемы могут потребоваться целые десятилетия. К такому выводу пришли в ООН. Из 700 тысяч гектаров, загрязненных взрывоопасными предметами, только 33 тысячи проверено саперами и уничтожено более 430 тысяч мин и фугасов. Наибольшие усилия по разминированию сосредоточены на восстановлении объектов инфраструктуры», – сказал он.

Что касается полной очистки земель, то, по словам Кузьмина, «на этот вопрос никто не может дать четкого ответа». «Например, на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины война закончилась более 20 лет назад, а процесс разминирования продолжается до сих пор. По заключению ООН: один год боевых действий ведет к 10 годам очистки территорий. Если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то пиротехникам хватит работы на 50 лет. По мнению специалистов, для этого может потребоваться около 800 миллионов долларов США. В то же время, по подсчетам экспертов НАТО, – более миллиарда!», – рассказал Виктор Кузьмин.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине территории Донбасса заминировано примерно 700 тыс. гектаров: около 560 тыс. в Донецкой области и почти 120 тыс. – в Луганской.

Также сообщалось, что Минобороны разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

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