Скандал в школе Краматорска: Повар в столовой раскладывала еду голыми руками (Видео)

В одной из школ Краматорска (Донецкая обл.) произошел скандал. Повар в столовой раскладывала спагетти в тарелки голыми руками и неизвестно, мыла ли их. Это на видео сняла одна из учениц и выложила в соцсети.

Родители школьников возмущены. «А потом мы удивляемся, откуда кишечная палочка и прочее!», – говорит автор видео Екатерина Осмаловская.

«Разве это их Евгений Клопотенко так научил? Вот оно, какое новое школьное питание! Ручная работа», – добавляет краматорчанка Марина.

«Кошмар! Чуть не стошнило от видео! Бедные дети! Что делала повар своими руками до того, как начала накладывать вермишель в тарелки?», – прокомментировала краматорчанка Ольга Козлова.

В администрации заведения сообщили, что уже провели служебное расследование. «То, что сделал работник, и руками допустил, накладывая в порцию, добавить спагетти, как она написала в своей объяснительной – это никакому объяснению не поддается», – говорит директор школы Светлана Корчагина.

Теперь столовую проверяют технологи пищевого комбината. «Выговора уже мы написали. И завпроизводством выговор получила, и повар выговор получила за нарушение санитарных норм. Сейчас мы приехали проверим полностью столовую. Я прошу прощения, извиняюсь перед родителями. Потому что они думают теперь, что это везде такое вот. Поверьте мне, что это не так», – сказала исполнительный директор комбината детского питания Алла Кущ.

Повар Нина Ивановна свою вину признала. Оправдывается, что готовят сразу четыре меню и иногда не успевают. Все случилось после третьего урока, когда столы уже накрыли, и внезапно принесли дополнительный заказ. «Не хватило 3 порции, звонок. Я взяла ложку, все взяла. Ну, так получилось у меня, я этого не хотела», – объяснила повар.

За соблюдением санитарных норм в школьной столовой следят специалисты лабораторного центра. Говорят, что последний раз были здесь в сентябре. Проводили микробиологическое исследование продуктов, а еще брали смывы с поверхностей в пищеблоке. Грубых нарушений не нашли. Но соглашаются, что работать в буфете без перчаток – санитарное нарушение. «Руки должны быть обработаны, они должны быть чистые. Человек, который непосредственно связан с пищевыми продуктами, он должен быть в перчатках при раздаче. На руках могут быть возбудители инфекционных заболеваний, которые относятся к группе кишечных инфекций – в данном случае это может быть и дизентерия, и сальмонеллез и любая кишечная инфекция», – сообщила заведующая Краматорского городского филиала Донецкого областного лабораторного центра МЗ Украины Людмила Хомякова.

Но кроме ежегодного мониторинга, никаких проверок санстанция проводить не может – не позволяет закон. Однако, как говорят в лабораторном центре, с нового года нормы должны отменить. Тогда контроль за соблюдением санитарных норм в учебных заведениях планируют усилить.

Как сообщалось ранее, в Краматорске в школьных столовых начали готовить по рецептам известного кулинара, шеф-повара Евгения Клопотенко. Он выиграл грант, чтобы изменить систему питания. Рецептурный сборник содержит 110 блюд.

Источник: ТК «Донбасс»

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