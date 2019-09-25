Рынок займут россияне: Украинским промышленникам в 4 раза повышают ренту (Видео)

Обещанные налоговые реформы не помогают отечественному бизнесу, а наоборот. На криворожском горно-обогатительном комбинате (ГОК) уже заявили, что первыми под ударом окажутся десятки тысяч человек. Ведь из-за попыток парламента повысить ренту на добычу железной руды почти в 4 раза, ГОКи не смогут конкурировать на мировых рынках, передает телеканал «Украина».

На Ингулецком ГОКе (Кривой Рог) ежегодно добывают десятки миллионов тонн железной руды, и не только для украинских металлургов, а и для предприятий Европы и Китая. Но вместо борьбы с конкурентами на международных рынках, на ГОКе теперь думают, как побороть последствия налоговых нововведений.

«На сегодняшний день трудовые коллективы Криворожья обеспокоены ситуацией в части того, что это может коснуться непосредственно каждого работника. По социальным программам, по программам, которые связаны с персоналом. Нам это очень неприятно и непонятно. Мы вынуждены требовать, чтобы мнение горняков учитывали при формировании таких законов, на уровне их рассмотрения», – говорит генеральный директор ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» Александр Герасимчук, добавив, что на предприятии работают почти 10 тыс. чел.

Парламент планирует увеличить ренту на добычу железной руды. Для Ингулецкого ГОКа она возрастет почти в 4 раза и станет крупнейшей в мире. Законопроект № 1210 промышленники уже назвали «убийцей национального производителя». Авторы документа не посоветовались ни с крупным бизнесом, ни с малым.

«По нашим самым скромным оценкам, дополнительные затраты наших предприятий составят 8,5 млрд в год. Для многих компаний это будет непосильным увеличением. В итоге – и отрасль потеряют, и трудовые коллективы», – отмечает председатель Ассоциации металлургов Украины Сергей Беленький.

Руководители различных предприятий говорят, что такие налоги их задушат. А это значит, что и государство не получит денег в бюджет – миллиардов гривен налогов, которые сегодня платят промышленники. И это может убить экономику. Кто выиграет – Россия, в которой налоги на добычу железной руды почти в 10 раз ниже чем в Украине.

«Горнорудная продукция станет абсолютно неконкурентоспособной. Принятие этого законопроекта приведет к тому, что отношение ренты к коммерческой прибыли у украинских предприятий будет в 10 раз выше, чем у российских. Это говорит о том, что мы потеряем наши рынки и уступим их именно российским производителям», – уверен президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Кроме России, быстро займут место Украины на мировых рынках и Австралия, Бразилия и даже Китай – в этих странах налоги на руду тоже значительно ниже тех, что предлагают наши депутаты.