«Золотой» картофель: В Донецкой области стоимость овоща бьет рекорды (Видео)

В Донецкой области стоимость картофеля бьет рекорды. Килограмм овоща стоит от 15 грн. Это вдвое дороже, чем прошлой осенью.

Так, в Покровске (до переименования Красноармейск) в розницу картофель стоит 17 грн за кг, большие сетки – по 15 грн за кг. И такая стоимость за самый дешевый картофель. По словам продавцов, в выходной день цена увеличивается на 3-4 грн. Все из-за дорогого импорта. «Три дня назад была 13 гривен. Сегодня уже и 15 гривен. Потому что ее мало в Украине. Тем более ее из Беларуси отправляют сюда», – отмечает продавец.

Отечественный картофель еще дороже. У мелких торговцев стоимость овоща от 20 грн за кг. Продавцы оправдываются, что в этом году неурожай. К тому же закупочная стоимость растет. Поэтому и предприниматели вынуждены менять цены. «Человек едет закупить товар, ему надо оправдать бензин, таможни все эти вот. Ему ж не выгодно взять ее по 5 и по 5 продавать. Он должен на ней что-то заработать», – говорит продавец Елена.

Покупатели недовольны. Говорят, что в прошлом году картофель стоил в разы дешевле. «Очень дорого, для пенсионера это вообще неподъемная сила. Я не знаю, как выживать дальше», – делится покровчанин.

Продавцы прогнозируют, что картофель и в дальнейшем будет дорожать, и советуют им запасаться. Однако, это могут сделать не все. Покровчанке Любови негде хранить картофель зимой, поэтому берет его поштучно. «Я брала немного, потому что у меня хранить-то негде. Стараюсь экономить, чтобы уложиться в свой бюджет», – сказала она.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объясняет причины подорожания. Так, по его словам, ранее 95% урожая картофеля давали частные домохозяйства. Тогда как сейчас аграрные предприятия придерживают собранный товар в хранилищах, чтобы продать дороже зимой. «По картофелю мы видим, что сезон растягивается. Сейчас, вероятно, что будет много позднего урожая, что также будет влиять на цены», – объяснил он.

К тому же, по словам эксперта, раньше картофель дорожал последним в «борщевом наборе» после всего другого, а в этом году – наоборот.

Напомним, в Украине в сентябре обычно снижаются цены на овощи и фрукты благодаря сбору нового урожая. Но в этом году из-за жаркого лета аграрии собрали гораздо меньше продуктов растительного происхождения, что и привело к росту цен.

Источник: ТК «Донбасс»

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