В областной психбольнице на Донетчине устранены практически все нарушения, – Лисянский (Фото)

В Донецкой области в областной клинической психиатрической больнице, которая в 2014 году вынужденно переехала из разрушенного обстрелами села Семеновка в Славянск, устранены практически все нарушения, которые были выявлены сотрудниками секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека в прошлом мониторинговом визите. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook по итогам выездной проверки.

«Проведя проверку, могу констатировать, что практически все нарушения устранены, видеокамера из помещения для свидания с родственниками снята, возобновлены прогулки пациентов в прогулочном дворике (дворик также организован), в отделениях поставлены кулеры с водой и т. д.», – написал Лисянский.

По его словам, остаются не решенными проблемы, связанные с капитальным ремонтом здания больницы, но эти вопросы будут решены, так как в декабре планируется открытие новых корпусов больницы.

«Главный врач больницы Юрий Иванович Смаль лично комментировал каждое исправление нарушений», – отметил Павел Лисянский.

Напомним, в областной психиатрической больнице Славянска зафиксированы случаи бесчеловечного обращения с пациентами. Позже заместитель главного врача медицинского учреждения Елена Рубан прокомментировала заявление правозащитников.

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