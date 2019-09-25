Донетчина: Как не стать жертвой телефонных аферистов

В Донецкой области правоохранители рассказали жителям, как не попасть в ловушку телефонных мошенников. Для этого следует соблюдать несколько правил. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отметили в полиции, мошенники звонят на мобильный, как правило, вечером или ночью (номер набирают чаще всего наугад). Если отвечает женщина, начинается словесная атака. Спрашивают, есть ли сын (муж, внук), если ответ положительный, то «голос» сообщает, что он задержан работниками полиции или попал в какую-либо беду, при этом сюжет может быть самый разнообразный.

Если женщина начинает нервничать, расспрашивать подробности, мошенник понимает, что жертва «на крючке». Аферисты – хорошие психологи, не дают человеку выйти из стрессовой ситуации, ведут диалог так, что пострадавшие соглашаются помочь родственнику и послушно выполняют советы «доброго» посредника.

Иногда мошенники просят не отключать телефон, чтобы лишить людей возможности перезвонить родственникам и выяснить истинную картину. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Однако, цель одна – выманить из вас деньги, которые вы должны, «спасая» родственника, перевести на определенный банковский расчет или перевести на названную мошенниками сим-карту.

Чтобы не стать жертвой аферистов, надо следовать следующим правилам:

не впадать в панику и не спешить выполнять условия мошенников;

в таких случаях никогда не называйте своих близких по имени. Попросите человека, который представился работником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного родственника. Практически в 100% случаев такой информацией преступники не обладают и номер набрали путем случайного набора;

уточните, в каком именно отделе полиции находится сын или родственник, после чего перезвоните в полицию (телефон дежурной части «102») и проверьте имеющуюся у вас информацию;

попробуйте как можно скорее перезвонить тому, кто «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть то, что случилось.

«Если вы или ваши знакомые все же попали в ситуацию, когда незнакомые люди, представляясь полицейским, требуют у вас деньги за решение каких-либо вопросов, немедленно звоните в полицию. Этим вы или обезопасите себя от мошенников, или, если вымогатель действительно является работником полиции, поможете очистить наши ряды от случайных людей», – уточнили правоохранители.

Кроме того, не нужно забывать, что, если вы пытаетесь выручить своих близких с помощью взятки, то сами становитесь виновными в преступлении, предусмотренном ст. 369 УК Украины «Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».