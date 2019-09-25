В Волновахе через суд вернули помещения школы в коммунальную собственность

В Волновахе (Донецкая обл.) прокуратура добилась возвращения помещения общеобразовательной школы в коммунальную собственность. Об этом сегодня. 25 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Хозяйственным судом Донецкой области удовлетворены обоснованные исковые требования заместителя Волновахской местной прокуратуры о расторжении договора аренды использования недвижимого имущества общеобразовательной школы I-III ступеней № 1», – сказано в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, 20 ноября 2017 года между отделом образования Волновахской райгосадминистрации и физическим лицом предпринимателем был заключен договор аренды части помещения школы для размещения в нем мастерской по изготовлению мебели общей площадью 22 кв. м. Подчеркивается, что это противоречит требованиям Закона Украины «Об образовании», поскольку школьные помещения могут использоваться исключительно для деятельности, связанной с учебным процессом.

Сейчас требования прокуратуры удовлетворены, а арендатора обязали вернуть имущество владельцу.