Педагог из Мариуполя может стать лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine

Учитель экономики, музыкального искусства и основ здоровья специальной общеобразовательной школы-интернат № 37 Мариуполя (Донецкая обл.) Татьяна Рудас претендует на звание лучшего учителя Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine. Открыто онлайн голосование. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В горсовете напомнили, что мариупольская учительница Татьяна Рудас вошла в ТОП-10 лучших учителей Украины. Большинство детей в ее школе из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому она нашла свой подход, который назвала «терапия любовью».

«На выходных она вместе с детьми варила борщ, пекла пирожки и играла в игры. Через несколько лет дети из "самого тяжелого" класса стали сплоченным коллективом. Ученики этой учительницы не участвуют в олимпиадах, но у них есть свои большие достижения – они приобретают навыки: разговаривать, читать, писать, обслуживать себя в быту», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Global Teacher Prize Ukraine – это ежегодная национальная премия, миссия которой подчеркнуть важность педагогов в Украине. Согласно конкурсу, на первом этапе учителя вошли в ТОП-50. После Skype-собеседования и написания эссе определили ТОП-10.

Победитель станет известен 5 октября.

Напомним, учительница английского языка мариупольской общеобразовательной школы № 51 Анастасия Яровая вошла в ТОП-50 учителей Global Teacher Prize Ukraine. Она стала одной из лучших вместе с преподавателями из Киева, Львова, Чернигова, Бахмута.

Как сообщалось ранее, пять учебных заведений Донецкой области, в том числе Мариуполя, попали в рейтинг «ТОП-200 школ Украины».

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