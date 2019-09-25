Только вместе мы сможем остановить войну: Президент Украины встретился с Трампом

Украине необходима настоящая поддержка со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 25 сентября.

«Нам нужна не помощь, а настоящая поддержка США, ЕС, только вместе мы сможем остановить войну», – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина является самой большой страной в Европе, и хочет быть еще и самой богатой. «Мы хотим быть самой богатой страной в Европе!» – заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что хочет, чтобы «мир знал, что у нас новая команда, мы подготовили 74 программы, которые будут касаться земельной реформы, пересмотрели функции прокуратуры, создали антикоррупционный суд».

«После 5 месяцев можем сказать, что мы только пришли к власти, что если хотите помочь, то давайте вместе заниматься», – уточнил Зеленский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Facebook