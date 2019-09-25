Как в Мариуполе отпразднуют День города: Чем удивят, и кто будет зажигать на сцене (Видео)

Мариуполь (Донецкая обл.) готовится к 241-му дню рождения. На Театральной площади представят город будущего. Все желающие смогут пообщаться с роботами, покататься на гиробордах, узнать предсказания на будущее.

Так, по словам организаторов, встречать мариупольцев будет яркая буква «М» на первой фото-зоне.

У фонтана появится аллея проектов будущего, которую покажут на большом ЛЕД-экране. Рядом будет зона с игровыми приставками и аттракционами. Также горожанам предложат пройтись через туннели, в конце которых их ждет сюрприз.

Изменится и меню фуд-корта. А на аллее возле «Башни» мариупольцев приглашают на книжный фестиваль. «Изюминкой» станет лазерное шоу и концерт.

«Группа "Онука" совместно с концертом "Наони" – это необычный микс. Они выступают крайне редко, всего давали несколько концертов по Украине. И нам повезло. Они всей компанией с таким вот концертом приезжают в Мариуполь», – рассказал директор Коммунального предприятия «m.EHUB» Мария Сльота.

«В течение всего дня 28 сентября будут две открытые площадки на Греческой площади и в парке Радуга, потому что это место, по нашему мнению, является символом возрождения жизни Левобережья в этом году. Поэтому с 12:00 и до вечера будем ждать всех, гарантированы призы и хорошее настроение», – отметила главный редактор телеканала «Сигма» Валерия Романова.

Источник: ТК «Сигма»