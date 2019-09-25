Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа

Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента. Документ опубликован на сайте Белого дома, пишет « РБК.Украина».

Отметим, речь идет о переговорах президентов 25 июля.

Далее приводим текст:

« Трамп: Поздравляю с великой победой. Мы все ее видели в США, вы проделали потрясающую работу. Вы пришли из ниоткуда, никто не давал шансов, но вы в итоге выиграли легко. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: вы абсолютно правы, господин президент. Мы сделали много, и мы трудились для этого. Но я хотел бы засвидетельствовать вам, что у меня есть возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний и смогли использовать их в качестве примера на наших выборах. Мы оказались в уникальной ситуации, в которой смогли достичь успеха. Я могу сказать вам следующее – в первый раз вы позвонили мне, чтобы поздравить, когда я выиграл президентские выборы. И во второй раз вы звоните, когда моя партия победила на парламентских выборах. Я думаю, я должен побеждать чаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы сможем разговаривать по телефону чаще.

Трамп (смеется): Это очень хорошая идея. Я думаю, ваша страна очень счастлива.

Зеленский: Да, по правде говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотим "осушить болото" в нашей стране. Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим создать новый формат и новый тип правительства. Вы великий учитель для нас и в этом.

Трамп: Это очень любезно с Вашей стороны. Я скажу, что мы делаем много для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Намного больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше чем сейчас. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, что это то, о чем Вы должны действительно спросить их. Когда я говорил с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает. Много европейских стран – так же, поэтому я думаю, что это не то, что вы хотели бы видеть, но Соединенные Штаты всегда очень и очень хорошо относились к Украине. Я не сказал бы, что это взаимно обязательно, потому что разные нехорошие вещи случаются, но Соединенные Штаты всегда очень и очень хорошо относились к Украине.

Зеленский: Да, Вы абсолютно правы. Не только на 100%, но на все 1000%. И я могу сказать Вам следующее: я действительно говорил с Ангелой Меркель, и я действительно встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они делают не столько, сколько они должны были бы делать, в вопросе санкций. Они не усиливают санкции. Они не работают так, как они должны работать для Украины. Оказывается, что хотя логически Европейский союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически Соединенные Штаты – намного больший наш партнер, чем Европейский союз, и я очень благодарен Вам за это, потому что Соединенные Штаты делают достаточно много для Украины. Намного больше чем Европейский союз особенно, когда мы говорим о санкциях против Российской Федерации. Я также хотел бы поблагодарить Вас за Вашу отличную поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжить сотрудничество в следующих шагах, в частности, мы почти готовы купить больше "джавелинов" у Соединенных Штатов в целях защиты.

Трамп: Я хотел бы, чтобы Вы сделали нам одолжение, хотя бы потому что наша страна через много прошла, и Украина знает много об этом. Я хотел бы, чтобы Вы узнали, что произошло с этой всей ситуацией с Украиной, они говорят Crowdstrike... (название американской компании, которая занимается кибербезопасностью и привлекалась к расследованию вмешательства России в американские выборы в 2016 году, – ред.). Я полагаю, что у вас есть один из ваших богатейших людей… Они говорят, что у Украины есть сервер. Есть много вещей, которые продолжались, целая ситуация.. Я думаю, что вы окружаете себя некоторыми из тех же людей. Я хотел бы, чтобы Генеральный прокурор США связался с Вами или Вашими людьми, и я хотел бы, чтобы Вы добрались до сути. Как Вы вчера видели, этот абсурд закончился очень слабым выступлением со стороны человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентным выступлением, но они говорят, что многое из этого началось с Украины. Независимо от того, что Вы можете сделать, очень важно, чтобы Вы сделали это, если это возможно.

Зеленский: Да, это очень важно для меня, и все, что Вы упомянули ранее, для меня как для президента это очень важно, мы открыты для любого сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. С этой целью я отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, он будет заменен очень компетентным и очень опытным послом, который будет упорно работать, чтобы наши две страны стали ближе. Я бы также хотел и надеюсь, что он получит Ваше доверие и наладит с Вами личные отношения, чтобы мы смогли сотрудничать еще больше. Я также скажу вам, что один из моих помощников недавно общался с господином Джулиани и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать в Украину и тогда мы сможем встретиться. Хочу вас еще раз уверить, что среди нас у вас только друзья. Я хочу быть уверен, что меня окружают самые лучшие и опытные люди. Также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья и вы, господин президент, имеете друзей в нашей стране, так что мы можем продолжить наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя отличными людьми и, вдобавок к вопросу об этом расследовании, как президент Украины я гарантирую, что все расследования будут завершены открыто и прозрачно. В этом я могу вас уверить.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был очень хороший прокурор (вероятно, речь идет о бывшем генеральном прокуроре Украины Викторе Шокине), он был уволен, и это действительно несправедливо. Многие говорят о том, как его убрали и, что в это были вовлечены очень плохие люди. Господин Джулиани – высокоуважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хотел бы, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам вместе с Генеральным прокурором (США). Руди очень хорошо обознан в том, что происходит, и он очень способный парень. Если вы сможете поговорить с ним, это было бы великолепно. Бывший посол США в Украине (Мари Йованович), женщина, была "проблемной" и люди, с которыми она имела дело в Украине, были такими же, я просто хочу, чтобы вы это знали. И о другом. Ходит много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие люди хотят узнать об этом, потому все, что вы можете сделать вместе с Генеральным прокурором было бы отлично. Байден стал везде хвастаться, что он прекратил расследование, так что если вы сможете посмотреть на это… Это звучит ужасно для меня.

Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Во-первых, я хорошо осведомлен о ситуации. После того как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, которого утвердит парламент, и он приступит к работе в сентябре. Он или она разберется в ситуации, особенно в части компании, которую вы упомянули. Суть расследования этого дела в том, чтобы восстановить истину, мы об этом позаботимся. Более того, я бы попросил, если у вас есть дополнительная информация, которой вы можете поделиться – это очень помогло бы расследованию. Чтобы мы смогли свершить правосудие в нашей стране в отношении посла Украины в США (очевидно, речь шла о после США в Украине), насколько я помню, ее звали Иванович. Отлично, что вы первый сказали мне, что она была плохим послом, потому как я с вами на 100% согласен. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента должным образом.

Трамп: Что ж, ей придется через кое-что пройти. Я обеспечу, чтобы господин Джулиани и Генеральный прокурор Барр вам позвонили, и мы доберемся до сути. Уверен, что вы в этом разберетесь. Я слышал, что с вашим прокурором очень плохо обошлись, хотя он был очень честным прокурором, так что удачи вам с этим. Полагаю, что ваша экономика будет становиться все лучше и лучше. У вас много активов. Это великая страна. У меня много украинских друзей, они невероятные люди.

Зеленский: Хочу сказать вам, что у меня тоже есть несколько украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. Когда я был последний раз в США, то даже остановился возле Центрального парка в Нью-Йорке в Трамп-тауэр. Я поговорю с ними, и надеюсь увидеть их снова в будущем. Я также хотел поблагодарить вас за приглашение в США, особенно в Вашингтон. С другой стороны, я также хочу заверить вас, что мы будем очень серьезно подходить к этому делу и будем работать над расследованием. Что касается экономики, есть большой потенциал для наших двух стран и одна из проблем, важная для Украины, – это энергетическая независимость. Я считаю, мы можем быть очень успешными в энергетическом сотрудничестве. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на нашу будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить эти возможности, лучше узнать друг друга. Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку.

Трамп: Хорошо. Спасибо большое, я признателен за это. Я попрошу Руди и генерального прокурора Барра позвонить. Спасибо. Когда захотите приехать в Белый дом, свободно звоните. Дайте нам дату, и мы с этим поработаем. С нетерпением жду встречи с вами.

Зеленский: Большое спасибо. Я был бы очень рад приехать и встретиться с вами лично и узнать вас лучше. Я жду нашей встречи и хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в прекрасный город Киев. У нас прекрасная страна, которая будет приветствовать вас. С другой стороны, я считаю, что в сентябре мы будем в Польше, и мы можем встретиться. После этого, возможно, был бы хорошей идеей ваш визит в Украину. Мы можем либо сесть, взять мой самолет и полететь в Украину, или можем взять ваш самолет, который, вероятно, намного лучше моего.

Трамп: Хорошо, мы решим это. Я надеюсь увидеть вас в Вашингтоне и, возможно, в Польше, потому что я думаю, что мы будем там в это время.

Зеленский: Большое спасибо, господин президент.

Трамп: Поздравляю с фантастической работой, которую вы сделали. Весь мир смотрел. Я не уверен, что было много расстроенных, поэтому поздравляю.

Зеленский: Спасибо, господин президент, до свидания».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.