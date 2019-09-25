В Украине 380 тысяч ветеранов нуждаются в помощи: Министр надеется на поддержку НАТО

Украина ощущает постоянную поддержку НАТО в осуществлении реформ, и благодарна за готовность союзников к совместному с Украиной финансированию программ реабилитации ветеранов военной службы и их реинтеграции в общество. Об этом сегодня, 25 сентября, в Брюссельской штаб-квартире НАТО во время встречи с журналистами рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает «Укринформ».

Чиновник в составе украинской делегации участвовала в заседании Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы высокого уровня, во время которого, в частности, рассматривались вопросы развития инициатив в рамках Трастового фонда НАТО относительно изменения военной карьеры на профессиональную гражданскую. «В этом году закончился первый этап деятельности в рамках Трастового фонда, когда страны НАТО успешно финансировали определенные образовательные проекты и программы по психологической поддержке. Сейчас мы хотим совместить в одном месте государственные и негосударственные усилия, а также усилия международных партнеров, чтобы эта помощь доходила до конкретного ветерана. Страна-лидер этого Трастового фонда – Норвегия – призвала все страны присоединиться ко второму этапу, концепцию которого мы сегодня представили. Союзники готовы софинансировать этот следующий этап. Из реакции представителей других стран я поняла, что мы имеем огромную надежду на успех», – сказала Коляда.

По словам министра, практический аспект сотрудничества Украины с Трастовым фондом НАТО может заключаться в создании так называемых «ветеранских пространств» в каждом областном центре. «Мы поняли, с учетом собственного и международного опыта, только работая в комплексе, объединяя усилия государственных и негосударственных институтов в вопросах социализации ветеранов, их профессиональной адаптации, в вопросах психологической поддержки, медицинских услуг, обучения их для открытия собственного дела, в работе с семьями и путем коммуникации со всеми государственными органами, предоставляющими услуги ветеранами, мы можем достичь успеха», – отметила она.

По данным Коляды, сейчас в Украине в такой комплексной заботе нуждаются около 380 тысяч только ветеранов АТО/ООС, но окончательную цифру людей, требующих помощи, можно будет определять отдельно для каждого региона, где проживают ветераны, и где, собственно, и будут развернуты «ветеранские пространства» – площадки, где бывшие военнослужащие смогут получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и любую другую поддержку для решения наиболее болезненных и насущных вопросов. «Мы уже сейчас имеем около 380 тысяч ветеранов российско-украинской войны, это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Мы должны учесть еще одну целевую группу – это их семьи, поскольку, не работая с семьями, мы не сможем достичь успеха. Очень серьезный компонент – привлечение к этим "ветеранским пространствам" действующих военных, других представителей силового блока, уже на этапе их увольнения. Военнослужащий должен видеть заботу о себе на всех этапах – от рекрутингового центра и до увольнения в запас», – подытожила Оксана Коляда.

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