В Украине с нового года будут штрафовать за нерастаможенные «евробляхи»: Разъяснения юристов

В Украине вступил в силу Закон № 73-IX относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Законом продлевается до конца этого года срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов, передает «ЛІГА. Закон».

Так, закон продлевает до конца 2019 года срок вступления в силу положений законодательных актов, предусматривающих усиленную ответственность за нарушения при перевозке транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита на территории Украины.

По новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусматривается штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектовки транспортного средства размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Следует напомнить, что 8 ноября 2018 года ВР приняла Закон № 2612 - VIII, который предусматривает усиление ответственности за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. Заключительные положения Закона предусматривали, что усиленная ответственность вступает в силу через 180 дней со дня, следующего за днем его опубликования, то есть с 22 мая 2019 года.

16 мая 2019 года ВР приняла Закон № 2725 - VIII которым, среди прочего, продлен указанный срок с 180 до 270 дней (до 22 августа 2019 года).

С 22 августа 2019 года действуют новые штрафные санкции за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

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