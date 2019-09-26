Восстановление Донбасса: Украина и Норвегия договорились об инвестициях

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг об инвестициях для восстановления Донбасса. Встреча состоялась 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Уточняется, что стороны встречи отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами. Также, глава государства поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса», – сказано в сообщении.

Солберг подчеркнула, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

Помимо этого, глава украинского государства отметил важность поддержки в энергетической сфере. «Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос», – добавил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский, выступая во время общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех неподконтрольных украинских территорий и установление мира, но это должно быть достигнуто не ценой жизни граждан или права Украины на собственный выбор.

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