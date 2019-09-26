Стоит ли Украине отказываться от участия в Минских переговорах, – мнение

Украина не должна выходить из Минских переговоров по Донбассу. Такое мнение высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Сами Минские соглашения стали результатом больших потрясений и потери человеческих жизней. Давайте вспомним – Минские протоколы были подписаны после Иловайска и Дебальцево, когда мы теряли огромное количество людей. Мы каждый день, к сожалению, даже при всех договоренностях о прекращении огня, мы теряем одного-двух-четверых человек», – сказала она.

«Если бы Украина приостановила переговоры в Минском формате, насколько бы это остановило бы смерти наших ребят на Донбассе? Мне кажется, не остановило бы. Может ли Украина достичь какого-то результата вследствие переговоров в Минске? Мне кажется, что да. И этот результат является очень важным для всего государства и для всех граждан Украины», – считает Лутковская.

По ее словам, приостановка участия в Минских переговорах – это не выход. «Это не шаг», – добавила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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