Зеленский рассказал, когда ждет Трампа в Нормандском формате

Дата встречи в Нормандском формате пока не согласована, а его расширение до первой встречи пока не обсуждается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Нью-Йорке.
«Дата пока что, к сожалению, не согласована», – сказал он.
«Я обращался неоднократно к Соединенным Штатам и первый раз лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем, к прекращению огня и возвращению наших территорий, но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем на встречу в Нормандском формате, чтобы сейчас он присоединился. Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда – да, мы будем приобщать. И не только Америку», – прокомментировал Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом США Дональдом Трампом и переговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Укринформ»
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