Цель – выявить свободную жилплощадь: В «ДНР» обсуждают, куда передадут данные переписи

Передача данных переписи населения третьим лицам запрещена «законодательством ДНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», обработкой собранной информации будут заниматься сотрудники «главстата ДНР». «Все данные переписи обезличены и конфиденциальны. Их передача третьим лицам запрещена законодательством ДНР», – утверждают в «ДНР».

В соцсетях такие заверения восприняли критично:

Дмитрий: «Ага, и списки тех, кто машины ставил на учет, и паспорта кто получил, никто не передал»;

Анна: «Дааа, уверениям нашей республики верить – себя не уважать»;

Анатолий: «Раз это подчеркивают, значит, уже утечка. По любому эту информацию не "во благо народа" будут использовать».

Большинство местных жителей в целом отрицательно настроены:

Анна: «Не открывать двери, вот и все. А если уж попались, можно ответить: "Без комментариев ", никто не имеет права заставить вас отвечать на вопросы»;

Александр: «Да посылать на 3 буквы этих любопытных»;

Евгений: «Только идиот мог придумать перепись населения в тех условиях, в каких живут люди в республике»;

Виталий: «Гуляйте лесом. Переписантов пускаем за плату!»;

Ирина: «Когда же у народа будут спрашивать, а хотим мы эту перепись? А хотим ли мы отвечать на вопросы личного характера?!».

Некоторые люди намерены участвовать в переписи. Они предполагают, что если многие откажутся отвечать на вопросы в переписных листах, это приведет к закрытию школ, больниц и сокращениям:

Натали: «Вот посылать вы только и можете, но только когда вместо города определят статус села, так как малочисленное население, и выплаты уменьшат, вот тогда и посмотрим, куда и кого вы будете посылать»;

Татьяна: «Люди, там нет никаких вопросов личного характера, ФИО называть не нужно. После переписи поменяют город на село, т.к. многие отморозились и послали, то начнется повальное закрытие школ, садов, больниц и т.д. Отсюда сокращения».

Также люди обсуждают цели переписи:

Костя: «Цель переписи – выявить свободную жилплощадь и заселить туда "нуждающихся"»;

Ирина: «Это не перепись населения, судя по вопросам, а отчет налоговой»;

Снежана: «Перепись и раньше была, но тогда не было столько лишних вопросов А вот для чего эти вопросы, это уже интересно»;

Аркадий: «У нас на работе фотографировали на пропуски для предприятия, а потом многим рабочим вместо пропусков выдали удостоверение члена общественного движения "Народная республика" с их фото. Все, как положено, и даже анкеты накатали за них».

Напомним, перепись в «ДНР» планируется с 1 по 14 октября 2019 года. Люди, которые не хотят принимать переписчика у себя дома, могут ответить на вопросы переписи на стационарных участках.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» стартовало обучение людей, которые будут опрашивать жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины и заполнять анкеты для переписи населения.

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