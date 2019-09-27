Житель Донецка показал поездку в Еленовку на электричке (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Виконста» в соцсетях, на пригородном поезде добрался из Донецка в Еленовку.

По словам дончанина, отправление в Еленовку, где находится КПП «ДНР» и регулярно собираются огромные очереди в сторону подконтрольной украинским властям территории, в 7:50 и 17:40. На вокзале в Донецке работает одна касса. Билет стоит 14 руб. (5 грн по местному курсу на 27.09.2019). «Что касается людей, на ж/д вокзале нет никого. Только я один с билетом стою», – отметил житель Донецка.

Электричка (дизель-поезд) из Еленовки в Донецк прибыла на 1-й путь 1-й платформы в 7:30. В ней – два вагона. В 7:50, после того, как перецепляют голову поезда, эти же два вагона отправляются в Еленовку.

В вагоны, по словам «Виконсты», зашли 4-5 человек. «Немноголюдно. Выбирай – что хочешь, любое место», – прокомментировал «Виконста» пустой вагон. Незадолго до отправления количество пассажиров увеличилось примерно до 15-ти. Электричка останавливалась на станциях «Рутченково», «Мандрыкино» (в 8:39), «Доля».

На станции «Еленовка» снова перецепляется голова поезда, и электричка возвращается в Донецк. В здании вокзала двери не были заперты, но касса не работала. На вокзале в Еленовке – небольшой зал ожидания с деревянными скамейками. Дончанин также прошелся по поселку, в котором есть церковь, магазины, небольшой рынок, почта.

«За 14 руб. (5 грн – ред.) я добрался из Донецка в Еленовку за 1,5 часа. Если ехать с Южного автовокзала, это занимает порядка, может быть, часа или чуть меньше. Качеством поездки я доволен», – резюмировал дончанин.

На обратную дорогу билет «Виконста» и его товарищ приобрели у проводницы. В Донецк электричка также шла полупустой.

Напомним, пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала в Донецке начали курсировать 19 августа.

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