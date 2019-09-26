Житель Горловки показал цены на продукты на рынке и в супермаркете (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Кировском рынке в Центрально-Городском районе. Также он показал, какие цены на продукты сегодня в супермаркете «Аверс» вблизи рынка.
По словам Светлова, люди по-прежнему везут продукты питания с подконтрольной украинским властям территории, так как «качество украинских товаров несравнимо выше того, что продают в Горловке по той же (казалось бы) цене».
Также горловчанин показал цены.
На рынке продают овощи, фрукты, ягоды (цена за кг):
- лук – 18-20 руб. (7-8 грн по местному курсу на 26.09.2019);
- перец болгарский – 40-52 руб. (15-20 грн);
- свекла – 20 руб. (8 грн);
- баклажаны – 25-50 руб. (9-19 грн);
- помидоры – 35 руб. (13 грн);
- розовые помидоры – 40 руб. (15 грн);
- виноград – 115 руб. (43 грн);
- яблоки – 50-65 руб. (19-24 грн);
- картофель – от 18 руб. (7 грн).
Можно купить и соленья:
- морковка по-корейски – 100 руб. (38 грн);
- квашенная капуста – 90 руб. (34 грн).
Мясо продают по цене (за кг):
- куриное филе – 217 руб. (грн);
- грудка – 169 руб. (грн);
- окорок без хребта – 160 руб. (грн).
Яйца стоят 53 руб. (20 грн) за десяток.
На рынке по-прежнему много закрытых киосков и мало покупателей.
В супермаркете людей тоже немного. В «Аверсе» овощи и фрукты стоят:
- перец болгарский – 40 руб. (грн);
- перец горький – 65 руб. (грн);
- помидоры – 56-86 руб. (грн);
- лимон – 138 руб. (грн);
- банан – 72 руб. (грн).
Мясо куриное:
- курица – 141 руб. (грн);
- филе – 230 руб. (грн);
- крылышки – 118 руб. (грн);
- голень – 130 руб. (грн);
- фарш – 159 руб. (грн).
Также в супермаркете – большой выбор алкоголя.
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