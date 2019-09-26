Житель Горловки показал цены на продукты на рынке и в супермаркете (Видео)

Житель Горловки показал цены на продукты на рынке и в супермаркете (Видео)

26.09.19 10:51dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Кировском рынке в Центрально-Городском районе. Также он показал, какие цены на продукты сегодня в супермаркете «Аверс» вблизи рынка.

По словам Светлова, люди по-прежнему везут продукты питания с подконтрольной украинским властям территории, так как «качество украинских товаров несравнимо выше того, что продают в Горловке по той же (казалось бы) цене».

Также горловчанин показал цены.

На рынке продают овощи, фрукты, ягоды (цена за кг):

  • лук – 18-20 руб. (7-8 грн по местному курсу на 26.09.2019);
  • перец болгарский – 40-52 руб. (15-20 грн);
  • свекла – 20 руб. (8 грн);
  • баклажаны – 25-50 руб. (9-19 грн);
  • помидоры – 35 руб. (13 грн);
  • розовые помидоры – 40 руб. (15 грн);
  • виноград – 115 руб. (43 грн);
  • яблоки – 50-65 руб. (19-24 грн);
  • картофель – от 18 руб. (7 грн).

Можно купить и соленья:

  • морковка по-корейски – 100 руб. (38 грн);
  • квашенная капуста – 90 руб. (34 грн).

Мясо продают по цене (за кг):

  • куриное филе – 217 руб. (грн);
  • грудка – 169 руб. (грн);
  • окорок без хребта – 160 руб. (грн).

Яйца стоят 53 руб. (20 грн) за десяток.

На рынке по-прежнему много закрытых киосков и мало покупателей.

В супермаркете людей тоже немного. В «Аверсе» овощи и фрукты стоят:

  • перец болгарский – 40 руб. (грн);
  • перец горький – 65 руб. (грн);
  • помидоры – 56-86 руб. (грн);
  • лимон – 138 руб. (грн);
  • банан – 72 руб. (грн).

Мясо куриное:

  • курица – 141 руб. (грн);
  • филе – 230 руб. (грн);
  • крылышки – 118 руб. (грн);
  • голень – 130 руб. (грн);
  • фарш – 159 руб. (грн).

Также в супермаркете – большой выбор алкоголя.

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