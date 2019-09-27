В «ДНР» сообщили об остром кадровом голоде

В «ДНР» на многих предприятиях ощущается острый кадровый голод. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

8100 человек стоят на учете в «республиканском» центре занятости. С начала года по вопросам трудоустройства в центр занятости обратились более 29,5 тыс. человек. И это – только «официальные» данные. Ежедневно в интернете публикуются объявления о поиске работы.

При этом коммунальное предприятие «Донэлектроавтотранс» не может найти кадры. Кадровый вопрос на предприятии называют «острым», ощущается большая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, рабочего персонала.

Водителям приходится вставать в 2 часа ночи, возвращаться поздно, практически не видеть семьи из-за дополнительных выходов. Жить в таком темпе приходится из-за кадрового дефицита: многие сотрудники предприятия работают за двоих. Так, в трамвайном депо №3 должно быть 300 сотрудников, а работают 240. В целом же «Донэлектроавтотрансу» не хватает порядка 55% работников.

На предприятии отмечают, что молодежь уходит – из-за низкого уровня зарплат. В «администрации» КП говорят, что «вопрос повышения зарплат прорабатывается». Одна из основных причин низких зарплат – низкая стоимость проезда, которая едва покрывает расходы на обслуживание 4-х депо и около 400 единиц техники. И повышать цену билетов не планируют.

В «министерстве ЖКХ» в этом году – порядка тысячи открытых вакансий: остро не хватает газоэлектросварщиков, экскаваторщиков, кровельщиков, слесарей для обслуживания жилого фонда. Более 30% основных ставок не могут закрыть на протяжении нескольких лет.

Не хватает сотрудников и Старобешевской ТЭС: для полной кадровой комплектации не хватает 400 человек, поэтому на каждого работника ложится дополнительная нагрузка.

Подобные проблемы – и в «сфере образования ДНР». Воспитатели детского сада №370 в Донецке на работе – с 7 утра до 19:00, работают с дополнительной нагрузкой. Воспитанниками детсада занимается неполный штат воспитателей, особенно дефицитными кадрами являются воспитатели. На сегодня в детсаду №370 – 3 вакансии воспитателей.

Как отмечалось ранее, проблема с задолженностями по зарплатам сохраняется на «Донецкой железной дороге ДНР», на Харцызском сталепроволочном канатном заводе «Силур», на Горловском мясокомбинатеи пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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