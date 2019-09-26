На Луганщине арестовали «таможенника» «ЛНР»

На Луганщине арестован «таможенник» «ЛНР», который контролировал пропускной режим на неподконтрольном украинским властям пункте пропуска украинско-российской границы «Изварино». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, мужчине сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту участия в деятельности террористической организации (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины) и совершения умышленных действий по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины).

«В марте 2016 года житель пгт Изварино Краснодонского (на данный момент Сорокинского) района добровольно вступил в так называемый "государственный таможенный комитет" террористической организации "ЛНР", где исполнял возложенные на него функции по обеспечению деятельности таможенного поста "Изварино". В частности, указанный гражданин способствовал продолжению работы пункта пропуска в интересах оккупационной администрации "ЛНР" после его закрытия в июне 2014 года украинским правительством», – говорится в сообщении.

«В составе псевдо-государственной структуры мужчина контролировал перевозки товаров и транспортных средств на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска, обеспечивал беспрепятственный ввоз из Российской Федерации техники и средств поражения, с помощью которых ведется вооруженное сопротивление силам АТО / ООС, а также выполнял другие действия, направленные на нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, которые оказались на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что он был объявлен в розыск и задержан. В Северодонецке суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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