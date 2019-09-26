Ситуация в пунктах пропуска утром 26 сентября: Проезда ожидали 280 авто

Сегодня утром, 26 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 45,9 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 11545 человек и 1275 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9585 человек и 1545 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9925 человек и 1665 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2500 человек и 595 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 12315 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/60;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Павел: «7:59. Майорск в сторону Горловки – 30 машин. Льготы машин 10».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Витаха: «6:46. Еленовка в сторону Мариуполя – до третьего туалета».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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