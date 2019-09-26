Зеленский поговорил с Лавровым об окончании войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский познакомился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время брифинга в Нью-Йорке.

«Господин Лавров подошел ко мне. Сказал: "Я хочу познакомиться". И сказал: "Мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе". И поздравил с обменом (пленными, – прим. ред.) меня. Был очень короткий разговор», – прокомментировал Зеленский.

«Я сказал: "С нашей стороны – мы делаем все. Это наша страна, это наша земля. Вы готовы? Если вы готовы, ну, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории. Обменяем людей"... Я сказал – я хочу прекратить войну на Донбассе, я хочу остановить убийства наших людей, наших военных, наших граждан», – рассказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом США Дональдом Трампом и переговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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