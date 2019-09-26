Красный Крест направил стройматериалы на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасс более 55 тонн строительных материалов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны», – сказано в сообщении.

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