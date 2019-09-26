Губернатор Луганщины обговорил проблемы региона с делегацией Мониторинговой миссии ООН

Губернатор Луганщины Виталий Комарницкий в среду, 25 сентября, обговорил проблемы региона с делегацией Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что председатель Луганской ОГА встретился с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер и сотрудником миссии Евгением Шацким. Во время встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с обеспечением прав человека в Луганской области, в частности в отношении лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

Виталий Комарницкий отметил, что в области действует только один пешеходный КПВВ для пересечения линии разграничения – в Станице Луганской. Из-за чрезмерной нагрузки (около 12 тыс. человек в сутки переходят пункт пропуска) и разрушенного моста процесс пересечения достаточно сложный. В то же время областная власть осуществляет комплекс мер по улучшению условий.

«Учитывая, что более 70% лиц, которые ежедневно пересекают контрольно-пропускной пункт, составляют люди пенсионного возраста, был пущен социальный автобус и электрокар от КПВВ до разрушенной части моста. Также для удобства была расширена проезжая часть для этого транспорта. Сейчас продолжаются работы по восстановлению разрушенного моста: ежедневно наши специалисты работают на месте без выходных. Там устанавливается освещение, в ближайших планах – остановки транспорта», – заявил Комарницкий.

По его словам, согласно Минским договоренностям, следующим пунктом пропуска через линию разграничения должен был быть открыт КПВВ «Золотое», который со стороны подконтрольной украинским властям территории готов к работе, но с другой стороны линии разграничения его открытие саботируется.

«Участники встречи среди прочего обсудили условия, в которых оказались жители "серой зоны", в частности населенных пунктов Новоалександровка, Лопаскино, Лобачево. Несмотря на близость к линии разграничения, областной властью ведутся переговоры с военными по организации лучшего доступа к социальным услугам для населения. Кроме того, речь шла о возможности запуска социальных автобусов для жителей "серой зоны"», – сообщили в Луганской ОГА.

«Темы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, предоставление компенсации и помощи гражданским лицам, получившим ранения, и семьям погибших в результате военных действий также были подняты участниками иностранной делегации. Глава области заверил представителей Мониторинговой миссии ООН, что на территории Луганщины обеспечиваются все социальные гарантии гражданам Украины в соответствии с действующим законодательством», – проинформировали в облгосадминистрации.

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