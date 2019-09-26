Сводка из зоны ООС за 25 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Красногоровки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного и Новотроицкого – из автоматических гранатометов;

неподалеку Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Травневого – из минометов калибром 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета;

вблизи Золотого-4 – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 22 раза нарушила перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 196 единиц. Обстрелам подверглись поселки Жабичево, шахты им. Абакумова, шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка, Грабари, село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка, аэропорт; горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево, Гольмовский; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись артиллерия калибрами 122 и 152 мм, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное. В общей сложности в указанный период повреждены: школа, 5 домов, 2 хозпостройки и автомобиль».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Лозовое и Калиново. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты БМП-1, противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия».

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