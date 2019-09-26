В «ДНР»: В Макеевке рецидивист убил «поклонника» жены

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) ранее судимый местный житель убил мужчину, который якобы являлся «поклонником» его жены, но пытался ее ударить. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в микрорайоне «Восточный». О громкой потасовке сообщили в «полицию» жильцы многоквартирного дома, которые во дворе обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве был задержан в течение суток. Им оказался ранее судимый макеевчанин 1986 года рождения, который только месяц назад вышел из тюрьмы, где, как уверяют в «МВД ДНР», находился за имущественные преступления и убийство. 27-летнему потерпевшему он нанес два ножевых удара в область грудной клетки. Якобы этот мужчина был «поклонником» его законной супруги.

«Пока я находился в местах не столь отдаленных, у него были какие-то чувства к моей супруге. Он ждал, пока я выйду, чтобы выяснить со мной отношения. Она – моя законная жена, но он с этим был особо не согласен. Конфликта как такового не было. Мы сидели, выпивали, обсуждали какие-то семейные моменты. Я ему объяснял о наших чувствах, он мне говорил о своих. Все было нормально, в рамках дозволенного, никто никому не грубил», – поясняет задержанный.

«Уже когда стали уходить, я так понял, что ему спиртное просто помешало, он пришел уже нормально выпивший, плюс здесь еще добавил, может на фоне этого, не знаю, что у него в голове произошло – он увидел мою супругу, начал хватать ее за руку, пытался ее ударить. Я просто это предотвратил – в порыве. Не знаю, как так получилось, так сработал инстинкт», – заявил он.

Мужчина свою вину признает: «Вину я свою признаю. Просто он больше меня был, я понимал, что физически я с ним не справлюсь».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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