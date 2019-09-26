Похоже на Приднестровье, – Лавров об особом статусе для неподконтрольного Донбасса

Предоставление неподконтрольному украинским властям Донбассу «особого статуса» сделает ситуацию похожей на Приднестровье в Молдове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Лавров ответил на вопрос, такова ли позиция РФ: нет особого статуса для Донбасса – нет урегулирования. «Позиция России несколько шире. Она заключается в том, что есть Минские договоренности», – уверяет Лавров.

По его словам, это договоренности, подразумевающие не только «особый статус». «Не только статус. Подразумевающие восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим», – заявил глава российского дипломатического ведомства.

Он добавил, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям.

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