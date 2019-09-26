Пожары в Донецке: Пострадал ребенок, погиб мужчина

В неподконтрольном украинским властям Донецке в результате пожара в квартире пострадала девочка 2006 года рождения. Кроме того, во время пожара в летней кухне частного дома погиб мужчина. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», 25 сентября в квартире на 10-м этаже 16-этажного дома произошел пожар. В результате пострадала девочка 2006 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.

В тот же день на ул. Дальнеуральской в летней кухне частного дома произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1955 года рождения.

Причины пожаров в обоих случаях устанавливаются.

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