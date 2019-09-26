На Луганщине начинается месячник добровольной сдачи оружия

На Луганщине с 1 октября начинается месячник добровольной сдачи оружия. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«С целью противодействия незаконному распространению и выведению оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств из незаконного оборота Главным управлением Национальной полиции в Луганской области с 1 по 31 октября 2019 года на территории области будет проводиться месячник добровольной сдачи оружия», – написала она.

«Лицо, которое во время проведения месячника добровольно сдало в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности. Если гражданин в указанный срок добровольно сдал в полицию охотничье, огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях», – добавила Погукай.

Как сообщалось ранее, с 1 октября также стартует месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки в Донецкой области.

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