На Луганщине Укртрансбезопасность оштрафовала перевозчика на крупную сумму

На Луганщине управление Укртрансбезопасности оштрафовало одного из перевозчиков на рекордную для области сумму – более 3,7 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности в Луганской области.

«Управлением Укртрансбезопасности в Луганской области обеспечена работа двух передвижных пунктов габаритно-весового контроля в г. Кременная, по результатам работы которых 25.09.2019 обнаружены и должным образом задокументированы 2 факта превышения установленных весовых ограничений. Одному из автомобильных перевозчиков – нарушителям начислена плата на сумму более 3700,00 евро. Это максимальный штраф за историю работы нашего Управления», – сообщили в пресс-службе

В ведомстве также призвали автомобильных перевозчиков, водителей, грузоотправителей и грузополучателей «приобщиться к соблюдению установленных весовых ограничений, чем обезопасить автомобильные дороги общего пользования от их преждевременного разрушения».

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