Власти Краматорска прокомментировали ситуацию с разрушением многоэтажки

Для устранения проблемы с трещинами в доме по ул. Дворцовой в Краматорске (Донецкая обл.) будут проведены исследования и приняты меры. Об этом сегодня, 26 сентября, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков.

По его словам, в Краматорский городской совет поступило обращение от жителей дома №53 по ул. Дворцовой и от управляющей компании «Ладис» об ухудшении технического состояния вставки между подъездами.

«Для принятия решения касательно устранения существующей проблемы необходимо провести исследования сертифицированными специалистами, которые предоставят рекомендации по проектированию», – написал Панков.

«Сейчас также стоит вопрос вместе с жильцами дома принять все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность», – добавил он.

Как отметил Панков, через управляющую компанию «Ладис» после получения выводов исследований жильцы каждой квартиры будут проинформированы о дальнейших мерах.

Мэр также сообщил, что вставка дома, в которой появились трещины, была возведена не таким способом, как все здание: дом стоит на сваях, а вставка – на блочном фундаменте. «Проблемы существуют только в части вставки», – подчеркнул городской голова.

По его словам, чтобы выявить, какие именно процессы повлияли на интенсивность образования трещин, в ближайшее время будет заключен договор с экспертами, которые проведут геолого-разведочные работы почв, в комплексе будут установлены причины для определения технических заданий для проектирования и ликвидации последствий разрушения.

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