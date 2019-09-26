Глава МИД Украины провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ

В рамках участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.

По данным ведомства, Вадим Пристайко отметил важную роль ОБСЕ как региональной организации безопасности в урегулировании российско-украинского конфликта, прежде всего из-за деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. «Украина рассчитывает на дальнейшее привлечение ОБСЕ к решению комплекса вопросов, вызванных продолжающейся агрессией РФ», – заявил Пристайко.

«Томас Гремингер подтвердил, что урегулирование кризиса в и вокруг Украины остается приоритетом в повестке дня ОБСЕ, в т. ч. в работе Секретариата организации. Он также заверил, что в рамках своего мандата будет прилагать для этого все усилия, прежде всего, в контексте надлежащего обеспечения и укрепления деятельности СММ ОБСЕ в Украине. Обсуждая актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Секретариатом ОБСЕ, министр Вадим Пристайко выразил заинтересованность в реализации приоритетных для украинской стороны инициатив с учетом безопасности мандата ОБСЕ, избегая при этом дублирования усилий других международных организаций», – информируют в МИД Украины.

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