Жуткое ДТП на Донетчине: Погибли двое взрослых и ребенок (Фото)

Сегодня утром, 26 сентября, неподалеку Славянска (Донецкая обл.) произошло ДТП с 5 пострадавшими: погибли три человека, среди которых – ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев – Харьков – Должанский смертельные травмы получили двое взрослых и 6-летняя девочка. Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область», – рассказали в полиции.

На место происшествия направлены следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции и следователь областного главка.

«Установлено, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением транспортом и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота". Водитель и пассажиры "Хюндай" – 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь – скончались на месте. Семья жила в Славянске. Две женщины-пассажиры автомобиля "Тойота" госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель "Тойоты" не пострадал», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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