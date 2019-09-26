В «ЛНР» задержали «чиновника госкомзема»

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области задержан «начальник одного из управлений государственного комитета по земельным отношениям ЛНР». Об этом сегодня, 26 сентября, заявили в «МВД ЛНР».

Отмечается, что он «незаконно перевел земли лесохозяйственного назначения в категорию земель запаса под ведомственный контроль госкомзема ЛНР».

«Впоследствии физическому лицу предпринимателю для осуществления хозяйственной деятельности в сфере добычи полезных ископаемых было передано 0,25 га указанных земель. В результате республике был нанесен материальный ущерб на сумму более полумиллиона рублей РФ (187 тыс. грн по курсу местного банка на 26.09.2019, – прим ред.)», – говорится в сообщении.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.350 УК ЛНР (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) в отношении начальника одного из управлений государственного комитета по земельным отношениям ЛНР. Последний задержан», – заявили в «полиции ЛНР».

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