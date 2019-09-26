Пенсии ВПЛ и неконтролируемым: Побольше прав, поменьше денег?

В середине сентября на международном форуме YES в Киеве премьер Алексей Гончарук заявил о том, что главной целью нового украинского правительства будет создание в стране условий, когда простым гражданам не придется врать и нарушать законы ради выживания.

Своим руками

В этот момент некоторые украинцы вспомнили другое интересное заявление правительственного чиновника, с аналогичными ключевыми словами.

«Мы фактически загнали людей в ситуацию нарушителей закона. Большое количество людей не являются вынужденными переселенцами, но мы не дали им возможности легально получать пенсию. Мы дали им единственный возможный путь – обманите государство и зарегистрируйтесь как ВПЛ. Без регистрации и справки ВПЛ получение пенсий и социальных выплат невозможно. Естественно они это сделали. А потом мы начали их упрекать, что они превратились в пенсионных туристов», – в ноябре прошлого года сказал тогдашний заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Георгий Тука.

Однако те, кто провел такую параллель, поторопились с выводами. Глава правительства, в данном случае, имел в виду совсем другое. «Я не хочу, чтобы украинские журналисты соглашались плодить фейки, чтобы заработать какую-то копейку. Я не хочу, чтобы украинские предприниматели прятались от государства и лгали ему, а потом, чтобы получить кредит в банке, подделывали документы. Я не хочу, чтобы крупный украинский бизнес вынужден был придумывать какие-то несуществующие соглашения, компании за рубежом, чтобы сохранить и вывезти отсюда свои деньги. Все это должно уйти в прошлое. Я хочу, чтобы украинцы, наконец, получили возможность быть собой, быть счастливыми, быть честными друг перед другом», – пояснил свою мысль Алексей Гончарук.

Нетрудно заметить, что переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий премьер в списке своих желаний не упомянул. Впрочем, о том, что их также нужно перестать заставлять врать и нарушать закон, сделав, таким образом, счастливыми, в это самое время довольно много говорили другие.

Шквал озабоченности

К примеру, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда. «Главная проблема — привязка выплат к справке о ВПЛ. Это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди. Нужно искать новые механизмы (решения этой проблемы) с помощью международных организаций», – не так давно сообщила она.

Более того, депутат Верховной Рады и представитель правительства в украинском парламенте Ирина Верещук сообщила, что для того, чтобы упростить жизнь жителям неподконтрольного Донбасса депутаты уже разрабатывают «дорожную карту». В ней, по ее словам, найдут свое решение и некоторые пенсионные вопросы. «Мы разрабатываем карту первых маленьких шагов, которые помогли бы людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю об упрощенном пересечении серой зоны, логистических центрах на КПВВ, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта детками, получении пенсий, чтобы люди, живущие на неподконтрольной территории, не стояли в очередях по 7-8 часов. Если это делать 2-3 раза в неделю, это очень тяжело для людей. Мы смотрим, как сделать, чтобы уменьшить количество пересечений линии соприкосновения. Мы хотим, чтобы там (за линией разграничения, – ред.) ходила гривна. Хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли иметь возможность делать это без диких справок, которые нужно постоянно сдавать», – рассказала она.

Не остался в стороне от этого вопроса и министр иностранных дел Вадим Пристайко. Несколько дней назад он сообщил, что «предложения президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе, среди прочего, предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной части Донбасса». «Мы уже восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем (на неподконтрольную территорию, – ред.), то есть нам с той стороны платят за воду. И мы восстановим выплату пенсий», – сказал он.

Словом, новые правительство, парламент и президент своими заявлениями изо всех сил пытаются показать, что кардинально отличаются отношением к этому вопросу от своих предшественников.

Разные формы слова «нет»

Позиция последних, как известно, сводилась к тому, что выплаты жителям неподконтрольного Донбасса принципиально невозможны в силу отсутствия на этих территориях украинских банков, органов Пенсионного фонда, массового мошенничества жителей и высокой вероятности попадания тем или иным способом пенсионных и социальных выплат представителям незаконных вооруженных формирований. И что эти выплаты могут быть осуществлены лишь после установления там полного контроля Украины. Ну, или международной администрации в случае, если таковая будет введена. До того момента никаких выплат жителям этих территорий не может быть и не будет.

Именно такая позиция и привела к ситуации, когда многие жители неподконтрольного Донбасса начали выезжать на контролируемую территорию, регистрироваться там как ВПЛ, получать пенсии и другие социальные выплаты, а после тихонько отбывать домой, обратно за линию разграничения.

Весьма спорные правовые нюансы украинского законодательства не позволяют считать таких людей полноценными переселенцами. Поначалу их презрительно именовали «пенсионными туристами». Но этот термин вызвал очень большое недоумение на Западе. Его представители регулярно напоминали украинским чиновникам, что место жительства гражданина не может быть причиной его финансовой и юридической дискриминации и не является основанием для непогашения перед ним долгов со стороны государства. А, как известно, пенсия во всем мире не признается социальной выплатой, а является, по сути, возвратом государства долга своему гражданину.

О долгах и бюджетной экономии

Но в Украине считали иначе. И такая позиция привела к тому, что в отношении «неподконтрольных» пенсионеров, которые не стали выезжать на контролируемую Украиной территорию и регистрироваться там как ВПЛ, накопились изрядные долги по пенсиям.

Три месяца назад Пенсионный фонд Украины впервые за 5 лет конфликта официально озвучил количество пенсионеров , которые никогда не покидали «Л-ДНР» и не регистрировалось как переселенцы. По их расчетам таких пенсионеров оказалось более 123 тыс. чел. или почти 10% всех украинских пенсионеров, зарегистрированных фондом по состоянию на август 2014 года.

Более того, как бы пытаясь вычислить тех, кто зарегистрировался как ВПЛ и стал получать пенсию, но, тем не менее, реально проживает в «Л-ДНР», предыдущее правительство разработало массу интересных (и спорных с точки зрения закона) механизмов, направленных на прекращение выплат пенсии даже некоторым реальным переселенцам, которые постоянно проживают на контролируемой территории. Этот процесс цинично назвали «экономией бюджетных средств». В результате, долги по пенсиям стали еще больше.

«На данный момент в Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда. Но сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду», – сообщила юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Елена Глушко. Кроме того, решение суда в подавляющем большинстве случаев ничего победителю не дает.

«Мы не выполнили 90% судейских решений, обязывающих ведомство выплатить доли по пенсиям переселенцам. Мы не можем выплатить долги, т.к. не можем обойти правительственное постановление №335. Правительство не предусмотрело порядок таких выплат. Кроме того, в бюджете не предусмотрено соответствующих средств. По состоянию на 1 июня 2019 года общий долг Пенсионного фонда (по проигранным ВПЛ судам, – ред.) составил 600 млн грн», – сообщила в июле нынешнего года заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Полной суммы пенсионных долгов никто толком не знает. Даже эксперты оперируют весьма примерными цифрами. Но и они впечатляют. Так, полгода назад координатор Благотворительного фонда «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач сообщила, что долг Пенсионного фонда пенсионерам Донбасса на тот момент составлял 72 млрд грн. С тех пор он, видимо, еще вырос.

Главное мерило – финансирование

По сути, истинное отношение прошлой власти наглядно отражено в Госбюджете на нынешний год.

«В бюджете Пенсионного фонда на 2019 год на погашение долгов по пенсиям по решению судов предусмотрены… 50 млн грн. На выплаты текущих долгов Пенсионного фонда ВПЛ, возникшей из-за изменения пенсионером места учета, превышения срока пребывания на временно неподконтрольной территории или других причин (в т.ч. недостоверных данных системы "Аркан") в бюджете не предусмотрено… ни копейки. Также ничего не предусмотрено на выплаты пенсий граждан, оставшихся на неподконтрольных украинской власти территориях», – сообщили в феврале нынешнего года в программе «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО»).

Очевидно, что именно проблема с выплатами – главная как для ВПЛ, так и для жителей «неподконтролки». И остальные сложности волнуют эти группы украинцев исключительно в связи с получением пенсии. А вот ситуация с выплатами едва ли существенно изменится к лучшему, не смотря на активную риторику новой власти.

«Механизм – как именно будет происходить смягчение условий пенсионных и соцвыплат для жителей неподконтрольного Донбасса – до сих пор не выработан. Про полноценное и безусловное возобновление выплат, насколько я понимаю, речь сейчас не идет. Об этом свидетельствует и отсутствие соответствующей работы в органах исполнительной власти, и отсутствие запланированных средств в проекте госбюджета-2020», – сообщила «Донецким новостям» аналитик Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Мария Золкина.

В отношении пенсионной политики по отношению к ВПЛ также, видимо, не планируется кардинальных изменений. Широко рекламируемая (но пока не состоявшаяся) отмена привязки статуса ВПЛ к пенсионным выплатам сама по себе, безусловно, выглядит красиво.

Но это мало что дает в существующих условиях:

сохранения действия принципа пребывания переселенцев за линией разграничения не более 60 дней;

использования (нередко ошибочного) Пенсионным фондом системы «Аркан» для остановки пенсионных выплат;

отсутствия особого порядка выплат долгов по пенсиям переселенцам;

игнорирования Пенсионным фондом решений украинских судов;

отсутствия необходимого финансирования на пенсионные выплаты хотя бы всем ВПЛ в Госбюджете и т.д. и т.п.

А о переменах в этих вопросах, пока даже разговоров никаких нет…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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