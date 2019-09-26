Министры Грузии и Украины обговорили угрозы со стороны РФ

В Нью-Йорке (США), в среду, 25 сентября, на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Украины Вадима Пристайко и Грузии Давида Залкалиани. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.
По данным ведомства, дипломаты обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств. «Было отмечено, что на сегодняшний день Российская Федерация является ключевой угрозой безопасности не только Украины и Грузии, но и всей Европы. В этой связи была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения нею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и другим нормам международного права», – заявили в МИД Украины.
Отмечается, что Пристайко и Залкалиани также затронули вопрос евроатлантической интеграции. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО и сближения с Альянсом.
Как сообщалось ранее, в рамках участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке также состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом США Дональдом Трампом и переговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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