На Донетчине для лиц с ограниченными возможностями организовали транспорт (Фото)

Благотворительный фонд «Каритас Мариуполь» запустил в прифронтовой части Донецкой области новый компонент работы – организацию транспортных услуг для жителей с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В условиях разрушенной коммунальной инфраструктуры в буферной зоне на Востоке Украины на первый план выходит проблема получения качественной медико-диагностической помощи жителям с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения», – отмечают в БФ «Каритас Мариуполь».

«Отсутствие регулярного транспортного сообщения между прифронтовыми поселками, большая стоимость частных перевозок и разрушенные дороги – все это ограничивает доступ населения к медицинским учреждениям и получению необходимых услуг. Также это является причиной несвоевременного лечения, что ведет к ухудшению состояния их здоровья», – добавляют в пресс-службе.

Для решения данных проблем «Каритас Мариуполь» запустил новый компонент работы – организацию транспортных услуг для жителей с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения.

Как рассказали в пресс-службе, 20 сентября 10 бенефициаров из поселков Каменка и Мирное были транспортированы в офтальмологическое отделение Волновахской центральной районной больницы, для осуществления диагностики заболеваний и получения консультаций от специалистов относительно дальнейшего лечения.

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