В «ДНР»: В Торезе двое приезжих рецидивистов ограбили магазин и избили женщину-продавца

В неподконтрольном украинским властям Чистяково (до переименования – Торез, Донецкая обл.) произошло разбойное нападение на продовольственный магазин. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что были задержаны двое ранее неоднократно судимых иногородних мужчин, которые обокрали не только магазин, но и продавца.

«Фигуранты приехали в Торез к девушке, с которой познакомились в социальных сетях и на протяжении нескольких дней проживали у ее приятельницы. Чтобы раздобыть деньги на дорогу домой, один из злоумышленников предложил товарищу ограбить какой-нибудь магазин с применением пневматического пистолета, который он нашел в гараже у гостеприимной хозяйки», – говорится в сообщении.

«Осмелевшие под воздействием алкоголя подельники направились в одну из торговых точек, расположенных неподалеку. Выбрав удобный момент, когда в помещении магазина не оказалось покупателей, злоумышленники подошли к продавцу, направили на нее пистолет и потребовали отдать кассу. Когда реализатор зашла за прилавок и намеревалась передать разбойникам деньги, один из них ударил ее по голове и самостоятельно забрал около 6,5 тыс. руб. (2,5 тыс. грн по курсу местного банка на 26.09.2019, – прим. ред.)», – заявили в «полиции».

В «МВД ДНР» также утверждают, что подельники приказали женщине опустить голову вниз и не смотреть на них, а чтобы доказать серьезность своих намерений, они периодически наносили ей удары по голове и угрожали расправиться с ней. Кроме денег задержанные похитили из магазина 23 пачки сигарет, спиртное, мобильный телефон, золотое кольцо и серьги, которые принадлежали продавцу. Общую сумму причиненного материального ущерба оценивают в более 40 тыс. руб. (15 тыс. грн).

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: