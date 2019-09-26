Более 560 тыс. кустов: На Донетчине уничтожили конопляное поле (Фото)

На Донетчине полицейские уничтожили больше гектара конопли. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мак» правоохранители выявили более 560 тыс. кустов наркосодержащего растения на территории с. Русин Яр в Константиновском районе области.

«На поле у села было обнаружено 1,2 га незаконно посеянных и растущих растений конопли. Правоохранители насчитали более 560 тыс. кустов каннабиса. Для ликвидации наркотических посевов была привлечена сельскохозяйственная техника, а сами растения скошены и сожжены. Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию владельца наркоплантации», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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